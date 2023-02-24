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Adekugbe kampta göz doldurdu

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Galatasaray'ın yeni transferi Sam Adekugbe, kampta gösterdiği performansla beğeni topladı. Kanadalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk hazırlık maçında teknik heyetten tam not aldı

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Adekugbe kampta göz doldurdu
Galatasaray'ın yeni transferi Adekugbe, göz dolduruyor. Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcunun Antalya kampındaki performansından oldukça memnun...
Satın alma opsiyonuylaAtakaşHatayspor'dan kiralanan Kanadalı futbolcu, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçına 11'de başladı. Bu karşılaşmada uyum sorunu yaşamayan Adekugbe'nin teknik heyetin beğenisini kazandığı öğrenildi.
Kanadalı yıldızın sezon sonuna kadar Türk statüsünde oynayacak olması da teknik heyetin elini güçlendiriyor. Okan Buruk, Sam Adekugbe'nin yanı sıra 8 yabancı futbolcusuna daha 11'de görev verebilecek.
Böylece, deneyimli teknik adamın yaşadığı yerli oyuncu sorunu da ortadan kalkmış olacak.
 
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