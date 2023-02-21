Adana Demirspor, Gökhan Töre ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Gökhan Töre'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gökhan Töre'nin kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Adana ekibiyle 5 resmi maçta görev yapan 31 yaşındaki Gökhan Töre, 2 gol kaydetti.

