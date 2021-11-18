Açılış maçını Özer yönetecek

AKSA Süper Ligde 10. hafta bu akşam oynanacak olan Türk Ocağı – Girne Halk Evi maçı ile başlayacak.

Haftanın açılış maçını Ali Özer yönetecek. 10. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

19 Kasım Cuma, Saat 18:00

Türk Ocağı – Girne Halk Evi, Mete Adanır Stadı, Ali Özer

20 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

YAK – DTB, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

BÜY – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

Mesarya – Cihangir, 100. Yıl Stadı, Utku Hamamcıoğlu

21 Kasım Pazar, Saat 14:30

MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener

Kaymaklı – Gönyeli, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

MAY – Dumlupınar, Orhan Dural Stadı, Evren Karademir

Lefke – Hamitköy, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran



