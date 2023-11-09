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Açılış gecesinde zorlu randevu

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Süper Ligin 8. Haftasının açılış maçında 9 puanla 9. sırada olan China B. Gençlik Gücü ile 13 puanla 4. sırada yer alan Doğan Türk Birliği arasında oynanacak maçtan her iki takımda puanla ayrılmak istiyor

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Açılış gecesinde zorlu randevu
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Ligin 8. haftası bu akşam Lefkoşa Atatürk Stadında saat 19.00 da ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak zorlu karşılaşmayla başlıyor. Bu zorlu maçı ise hakem Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
Ev sahibi Gençlik Gücü’nün alt sıralara gerilemek istememesi, konuk Doğan Türk Birliği’nin ise zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek için galibiyet hedefledikleri zorlu mücadele öncesinde ChinaBazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Derviş Kolcu ile Doğan Türk Birliği teknik direktörü Sedat Devecioğlu gazetemize açıklamalarda bulundular.

KOLCU: PUAN VEYA PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ
China Bazaar Gençlik Gücü teknik direktörü Derviş Kolcu bu akşamki maç için yaptığı açıklamada lige ilk dört haftada iyi bir başlangıç yaptıklarını ama son üç haftada maalesef istemedikleri sonuçlar aldıklarının altını çizerek “Bundan sonraki süreçte puan almamız gerekir ki aşağı kısma düşmeyelim. Bu anlamda da bu akşam zorlu bir maça çıkacağız. Puan veya puanlar almak istiyoruz. ” dedi.
İbrahim Köse’nin ve Rıfat’ın olmayışı defansif ve hücum anlamında kendilerini zorlayacağını belirten Kolcu “Erin ve Mahmut’ta askere gittiler. Ama maça gelecekler ve oynayacaklar. Doğan Türk Birliği de zirveden kopmak istemiyor onlarda puan veya puanlar almak istiyorlar. Onlar içinde bizim içinde zor maç olacağını biliyoruz” diye konuştu.
En azından bu kötü süreci durdurmak adına puan veya puanlar almak istediklerini yineleyen Kolcu “İyi hazırlandık, ancak herşey sahada göstereceğimiz performansa bağlıdır. Bu zorlu maçta taraftarımızı mutlu edecek iyi bir sonuç almak istiyoruz Centilmence bir maç olsun ve taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz.” Diyerek sözlerini tamamladı.

DEVECİOĞLU: ZORLU MAÇTAN GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ
Doğan Türk Birliği teknik direktörü Sedat Devecioğlu ise, ChinaBazaar Gençlik Gücü maçı zor bir maç olacağını bildiklerini ve ona göre hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek “Dodo'nun sakatlığı sürüyor, Salih Güvensoy’un ise oynayıp oynamayacağı belli değil. Bu akşamki maçın zorluk derecesi yüksek bir maç olduğunu biliyoruz. Ancak biz de galip gelmek istiyoruz.” dedi.
 
 
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