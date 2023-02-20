Abdullah, Türkmenköy’de parıldayacak

BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk ile playoff hedefinde olan Türkmenköy, BTM Birinci Lig Beyaz Grup takımı Demirhan’ın tecrübeli forveti Abdullah Parıldar’ı kadrosuna kattı

Necati Külahlılar

BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Türkmenköy önemli bir transfere daha imza attı.

İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta ilk devreyi ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk ile playoff hedefinde olan Türkmenköy, BTM Birinci Lig Beyaz Grubun güçlü ekiplerinden Demirhan’ın deneyimli golcüsü Abdullah Parıldar’ı transfer etti.

Forvetteki performansıyla Demirhan’ın başarısında rol oynayan Abdullah Parıldar gollerini Türkmenköyiçin atacak. Parıldar transferiyle ilgili olarak yaptığı kısa açıklamada “Şampiyonluğu hedefleyen takımda olmaktan çok mutluyum” dedi.

