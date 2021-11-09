1.Ligde zirve farkını gösteriyor

AKSA Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, nagalip Görneç sonunculuğa geriledi. Çanakkale de düşme hattında yer alan diğer takım oldu
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Güvenç Sakallıoğlu ile Berkant İstanbul 9’ar golle önde giderken, onları Ayberk Payas 7 golle takip ediyor
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl, Bayram Dağgül yönetiminde çıktığı ilk maçta bire bir rakibi Görneç’i deplasmanda mağlup ederek kritik bir 3 puanı aldı
Haftanın Futbolcusu: İbrahim Köse (Çetinkaya)
Çetinkaya’nın yıldız futbolcusu İbrahim Köse zorlu İncirli deplasmanında iyi futbolunu attığı gollerle süsledi. İbrahim Köse, rakibin direncini kıran golleri atarak galibiyete büyük katkı koydu
Haftanın Teknik Adamı: Afün Girgen (Karşıyaka)
Karşıyaka, bire bir rakibi China Bazaar Gençlik Gücü ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kazanarak haftanın en önemli galibiyetlerinden birine imza atarken, bundaki en büyük paylardan biri takımını iyi yöneten teknik adam Afün Girgen oldu
Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Düzkaya – Esentepe)
Zekai Töre 2 takım açısından da büyük önem taşıyan Düzkaya – Esentepe maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Cengiz (GB)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Mustafa Kemal (Çetinkaya)
Esin (Karşıyaka)
Haftanın On Biri
Cafer (BB)
Tunç (Çetinkaya)
Cahit (BB)
Burak (Çetinkaya)
Salih (GB)
Serkan(Düzkaya)
Beşir (GB)
Güvenç (Karşıyaka)
Serkan (BB)
Yağış (Düzkaya)
Berkant (Dörtyol)
AKSA 1.LİG
Yalova – Yeni Boğaziçi 0 – 0
İncirli – Çetinkaya, 1 – 3
Mormenekşe – Maraş 1 – 1
C. Bazaar GG – Karşıyaka, 2 – 4
Düzkaya – Esentepe, 2 – 1
Gençler B – Değirmenlik, 2 – 0
Görneç – Bostancı Bağcıl 0 – 1
Çanakkale – Dörtyol, 2 – 2
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|8
|7
|0
|1
|14
|6
|8
|21
|2.
|Dörtyol SK
|8
|5
|3
|0
|21
|8
|13
|18
|3.
|Çetinkaya TSK
|8
|6
|0
|2
|17
|7
|10
|18
|4.
|Karşıyaka ASK
|8
|5
|2
|1
|22
|12
|10
|17
|5.
|Miracle Değirmenlik SK
|8
|5
|1
|2
|12
|8
|4
|16
|6.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|8
|3
|2
|3
|11
|10
|1
|11
|7.
|Maraş GSK
|8
|3
|2
|3
|10
|9
|1
|11
|8.
|Yalova SK
|8
|3
|2
|3
|9
|8
|1
|11
|9.
|İncirli SK
|8
|3
|2
|3
|13
|13
|0
|11
|10.
|Yeniboğaziçi DSK
|8
|2
|4
|2
|11
|11
|0
|10
|11.
|Esentepe KKSK
|8
|2
|2
|4
|9
|11
|-2
|8
|12.
|Mormenekşe GBSK
|8
|1
|5
|2
|6
|13
|-7
|8
|13.
|Düzkaya KOSK
|8
|2
|1
|5
|5
|13
|-8
|7
|14.
|Çanakkale TSK
|8
|1
|2
|5
|10
|18
|-8
|5
|15.
|Bostancı Bağcıl SK
|8
|1
|1
|6
|2
|14
|-12
|4
|16.
|Görneç KSK
|8
|0
|1
|7
|6
|17
|-11
|1