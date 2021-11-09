1.Ligde zirve farkını gösteriyor

AKSA Birinci Ligde 8. Hafta sonunda Larnaka Gençler Birliği liderliğini korurken, Dörtyol, Çetinkaya ve Karşıyaka’nın da yakın takipleri devam ediyor

Bostancı Bağcıl, Bayram Dağgül yönetiminde çıktığı ilk maçta bire bir rakibi Görneç’i deplasmanda mağlup ederek kritik bir 3 puanı aldıÇetinkaya’nın yıldız futbolcusu İbrahim Köse zorlu İncirli deplasmanında iyi futbolunu attığı gollerle süsledi. İbrahim Köse, rakibin direncini kıran golleri atarak galibiyete büyük katkı koyduKarşıyaka, bire bir rakibi China Bazaar Gençlik Gücü ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kazanarak haftanın en önemli galibiyetlerinden birine imza atarken, bundaki en büyük paylardan biri takımını iyi yöneten teknik adam Afün Girgen olduZekai Töre 2 takım açısından da büyük önem taşıyan Düzkaya – Esentepe maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilediCengiz (GB)Mehmet Çiçen (Düzkaya)Mustafa Kemal (Çetinkaya)Esin (Karşıyaka)Cafer (BB)Tunç (Çetinkaya)Cahit (BB)Burak (Çetinkaya)Salih (GB)Serkan(Düzkaya)Beşir (GB)Güvenç (Karşıyaka)Serkan (BB)Yağış (Düzkaya)Berkant (Dörtyol)Yalova – Yeni Boğaziçi 0 – 0İncirli – Çetinkaya, 1 – 3Mormenekşe – Maraş 1 – 1C. Bazaar GG – Karşıyaka, 2 – 4Düzkaya – Esentepe, 2 – 1Gençler B – Değirmenlik, 2 – 0Görneç – Bostancı Bağcıl 0 – 1Çanakkale – Dörtyol, 2 – 2