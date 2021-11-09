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1.Ligde zirve farkını gösteriyor

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AKSA Birinci Ligde 8. Hafta sonunda Larnaka Gençler Birliği liderliğini korurken, Dörtyol, Çetinkaya ve Karşıyaka’nın da yakın takipleri devam ediyor

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1.Ligde zirve farkını gösteriyor
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AKSA Birinci Ligde 8. Hafta sonunda Larnaka Gençler Birliği liderliğini korurken, Dörtyol, Çetinkaya ve Karşıyaka’nın da yakın takipleri devam ediyor
 
AKSA Birinci Ligin alt sıralarında Bostancı Bağcıl galibiyetle tanışırken, nagalip Görneç sonunculuğa geriledi. Çanakkale de düşme hattında yer alan diğer takım oldu
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Güvenç Sakallıoğlu ile Berkant İstanbul 9’ar golle önde giderken, onları Ayberk Payas 7 golle takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Bostancı Bağcıl
Bostancı Bağcıl, Bayram Dağgül yönetiminde çıktığı ilk maçta bire bir rakibi Görneç’i deplasmanda mağlup ederek kritik bir 3 puanı aldı


Haftanın Futbolcusu: İbrahim Köse (Çetinkaya)
Çetinkaya’nın yıldız futbolcusu İbrahim Köse zorlu İncirli deplasmanında iyi futbolunu attığı gollerle süsledi. İbrahim Köse, rakibin direncini kıran golleri atarak galibiyete büyük katkı koydu
 
Haftanın Teknik Adamı: Afün Girgen (Karşıyaka)
Karşıyaka, bire bir rakibi China Bazaar Gençlik Gücü ile deplasmanda oynadığı maçı farklı kazanarak haftanın en önemli galibiyetlerinden birine imza atarken, bundaki en büyük paylardan biri takımını iyi yöneten teknik adam Afün Girgen oldu

Haftanın Hakemi: Zekai Töre (Düzkaya – Esentepe)
Zekai Töre 2 takım açısından da büyük önem taşıyan Düzkaya – Esentepe maçında yardımcıları ile uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergiledi
 
Haftanın Kare Ası
Cengiz (GB)
Mehmet Çiçen (Düzkaya)
Mustafa Kemal (Çetinkaya)
Esin (Karşıyaka)
 
Haftanın On Biri
Cafer (BB)
Tunç (Çetinkaya)
Cahit (BB)
Burak (Çetinkaya)
Salih (GB)
Serkan(Düzkaya)
Beşir (GB)
Güvenç (Karşıyaka)
Serkan (BB)
Yağış (Düzkaya)
Berkant (Dörtyol)
 
AKSA 1.LİG
Yalova – Yeni Boğaziçi         0 – 0
İncirli – Çetinkaya,                1 – 3 
Mormenekşe – Maraş            1 – 1
C. Bazaar GG – Karşıyaka,    2 – 4
Düzkaya – Esentepe,              2 – 1
Gençler B – Değirmenlik,      2 – 0
Görneç – Bostancı Bağcıl      0 – 1 
Çanakkale – Dörtyol,             2 – 2
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 8 7 0 1 14 6 8 21
2. Dörtyol SK 8 5 3 0 21 8 13 18
3. Çetinkaya TSK 8 6 0 2 17 7 10 18
4. Karşıyaka ASK 8 5 2 1 22 12 10 17
5. Miracle Değirmenlik SK 8 5 1 2 12 8 4 16
6. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 8 3 2 3 11 10 1 11
7. Maraş GSK 8 3 2 3 10 9 1 11
8. Yalova SK 8 3 2 3 9 8 1 11
9. İncirli SK 8 3 2 3 13 13 0 11
10. Yeniboğaziçi DSK 8 2 4 2 11 11 0 10
11. Esentepe KKSK 8 2 2 4 9 11 -2 8
12. Mormenekşe GBSK 8 1 5 2 6 13 -7 8
13. Düzkaya KOSK 8 2 1 5 5 13 -8 7
14. Çanakkale TSK 8 1 2 5 10 18 -8 5
15. Bostancı Bağcıl SK 8 1 1 6 2 14 -12 4
16. Görneç KSK 8 0 1 7 6 17 -11 1
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