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1. Lig’de heyecan gece maçıyla başladı

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1. Lig’de heyecan gece maçıyla başladı
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AKSA Birinci Ligde 10. hafta dün akşam İskele’de oynanan Gençler Birliği –Esentepe maçı ile başladı.
10. haftada alınansonuç, programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
Gençler Birliği –Esentepe, 1 – 0
20 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Mormenekşe – Çetinkaya, Cemal Balses Stadı, Zekai Töre
Görneç – Dörtyol, 3 Şehitler Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Maraş – Değirmenlik, Halil Kartal  Stadı, İsfendiyar Açıksöz
21 Kasım Pazar, Saat 14:30
Düzkaya – Karşıyaka, Nihat Bağcıer Stadı, Turgay Misk
Yalova – Bostancı Bağcıl, Tahsin Mertekçi Stadı, Mustafa Öztugay
İncirli – Yeni Boğaziçi, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Tufan Çerçioğlu
China Bazaar GG – Çanakkale, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan
 
 
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