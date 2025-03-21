Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futboltenisi Federasyonu’nun Seçimli Olağan Genel Kurulu, 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 18.00’de Lefkoşa Masa Tenisi Federasyonu toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Genel kurulun gündeminde divan kurulunun oluşturulması, faaliyet ve mali raporların okunması ve aklanması, başkanlık seçimi ve yönetim kurulunun onaylanması gibi önemli maddeler yer alıyor.

Mevcut başkan ve FIFTA Başkanı Şevket Songur’un yeniden aday olacağı genel kurulda, başkanlık seçimi de yapılacak.

Aday olmak isteyenlerin tüzük gereği en geç 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar yazılı başvurularını federasyona iletmeleri gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin, Hişam Tarazi (0542 864 88 88) ile iletişime geçebileceği belirtildi.

Gündem Maddeleri:

1. Divan Kurulunun Oluşturulması

2. Açılış ve Saygı Duruşu

3. Başkanın Açılış Konuşması

4. Faaliyet Raporunun Okunması ve Aklanması

5. Mali Raporun Okunması ve Aklanması

6. Başkanlık Seçimi

7. Yönetim Kurulunun Onaylanması

8. Dilek ve Temenniler

9. Kapanış