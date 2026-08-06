Birinci Lig’in yeni ekiplerinden Karaoğlanoğlu, geçtiğimiz sezon BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta elde ettiği şampiyonluğu Çarşamba akşamı düzenlediği geceyle kutladı. Kaya Palazzo Otel’de düzenlenen geceye Karaoğlanoğlu sevdalılarının yanı sıra, bakanlar, milletvekilleri ve iş insanları katıldı.

Elde edilen şampiyonluk doyasıya kutlanırken, katkı koyan isimlere de plaket takdim edildi, şarkılar söylendi.

Gecenin başında kısa bir konuşma yapan Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Başkanı Murat Borucu, söz konusu başarının kenetlenerek geldiğini ve bunun bir ekip işi olduğunu söyledi. Göreve geldiklerinden bu yana gerek tesisleşme, gerekse sportif olarak birçok çalışma yaptıklarını aktaran Borucu, kulübü ileriye taşıyabilmek için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.