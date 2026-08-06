Fenerbahçe'ye dün akşam oynanan Sturm Graz mücadelesinden kötü haber geldi. Karşılaşmanın ardından sağlık durumu merak konusu olan Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı hakkında resmi açıklama yapıldı.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Jayden Oosterwolde'nin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu:

“Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir @MedicanaSaglik Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir.

Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Hollandalı oyuncunun 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.