Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 14 – 16 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Lukman Oluwadamilare Adeshina (Esentepe KKSK), Candy Agbane (Lefke TSK), Uğur İsmetoğulları (Gönyeli SK)

2 Maç: Ladji Malle (Gönyeli SK), Arda Yıldız (Çetinkaya TSK), Ali Arda Kara (Gönyeli SK)

3 Maç: Ege Kula (Lefke TSK), Yasin Bitik (Yalova SK), Mehmet Bahattin Zaim (Binatlı YSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Tuğrul Denkler (Esentepe KKSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Emin Atabek (Doğan Türk Birliği), İrfan Özbaysal (Yenicami AK), Arda Ateş (Alsancak Yeşilova SK), Ahmet Eser Aksoy (Gönyeli SK), Çağın Görkan (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Mehmet Emin Çavdar (DND L. Gençler Birliği SK), Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova SK), Alper Özgen (Çanakkale TSK), Asrın Çeribaşı(Küçük Kaymaklı TSK), Batuhan Bal (Düzkaya KOSK), Emre Nalbant (Yeniboğaziçi DSK), Mehmet Göçben (Binatlı YSK), Mehmetali Çimen (Vadili TÇBSK), Mehmetali Tanyel Öztemiz (Yeniboğaziçi DSK), Mertcan Önder (Ünimar Maraş GSK), Mustafa Doğu (Düzkaya KOSK), Mustafa Furkan Topçu (Serveroğlu Geçitkale GSK)

Mustafa İnanç (Ünimar Maraş GSK), Sami Sarpten (Lapta TBSK)