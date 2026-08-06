Gökhan KUZU

Birinci Ligde mücadele edecek olan Gönyeli’de başkanlık görevine seçilen Ali Kanlı ve yeni yönetimi kadrosunu güçlendirmeye de başladı.

Arseven Dağer'i bonservisi ile Küçük Kaymaklı'ya veren Gönyeli Kulübü karşılığında İbrahim Kaba ve Derviş Yönlüer'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

KANE İLE DEVAM EDİLECEK

Öte yandan Gönyeli takımı geçtiğimiz sezon kadroda bulunan yabancılardan Kane Daman ile devam etme kararı aldı.

Daman, geçtiğimiz yıl Gönyeli'de takımında başarılı bir sezon geçirmişti.