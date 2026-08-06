İsmet KARAOSMAN

Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Baf Ülkü Yurdu yönetimi China Bazaar Gençlik Gücü'nden Salih Sakallıyı kiralık olarak kadrosuna kattı. Salih Sakallı çarşamba akşamı yapılan antrenmana katıldı.

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Bülent Aytaç NMedya muhabiri İsmet Karaosman'a yaptığı açıklamada Necati Genç ve Fourmy ile de anlaştıklarını ve yakın zamanda adaya gelerek takıma katılacaklarını söyledi.

ERSAL HAFIZ BONSERVİSİYLE’YLE TRANSFER EDİLDİ

Öte yandan Baf Ülkü Yurdu yönetimi defans oyuncusu Ersal Hafız’ın bonservisli transferi konusunda oyuncunun kulübü M.Hacıali Yılmazköy ve kendisi ile her konuda anlaşarak transfer etti.