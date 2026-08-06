Trabzonspor, Muhammed Salah'ı renklerine bağladı.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mohamed Salah ile iki yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya her bir futbol sezonu için, 10.000.000.-EUR yıllık ücret ve 7.000.000.-EUR imza ücreti olmak üzere toplam 17.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde "Mohamed Salah" özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya %20 pay verilecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, oyuncuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kariyeri

Salah, futbol hayatına 2010 yılında ülkesinin takımlarından Al Mokawloon'da başladı.

Ardından sırasıyla Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma formaları terleten yıldız isim, 2017-18 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu.

Burada geçirdiği toplam 9 senede forma giydiği 442 maçta 257 kez fileleri sarsan Salah, ayrıca Kırmızılar ile 2 Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, FA Cup ve Community Shield zaferleri kazanmasının yanı sıra 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2024-2025 Premier Lig sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Salah, ayrıca art arda 2017 ve 2018 senelerinde Afrika'da Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

34 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2011 yılında başladığı milli takım kariyerinde ise Mısır ile 2017 ve 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda final oynamış, 2018 ve son yapılan Dünya Kupası olan 2026'da Firavunlar'a kaptanlık yapmıştı.