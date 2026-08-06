Süper Lig şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampa girdi.

Yeşil-beyazlı ekip, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Acapulco Resort Convention Spa Hotel’de gerçekleştireceği kamp programıyla sezon öncesi hazırlıklarını sürdürecek.

Teknik heyet yönetiminde yoğun bir çalışma temposuna başlayan son şampiyon, kamp süresince fiziksel dayanıklılık, taktik organizasyonlar ve takım uyumu üzerine çalışmalar yapacak. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmayı hedefleyen Gençlik Gücü, şampiyon unvanını koruyacak güçlü bir performans ortaya koymayı amaçlıyor.