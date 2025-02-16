Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Funda Arar, Merit Royal Diamond Otel’de verdiği konserde, seslendirdiği şarkıları, göz alıcı güzelliği ve zarafeti ile kendine hayran bıraktı

Merit Royal Diamond Otel’in Sevgililer Günü özel programında geçtiğimiz gece Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar sahne aldı. Ambiyansı ve ihtişamı ile büyüleyen Diamond sahnesinde birbirinden güzel aşk şarkılarını seslendiren Funda Arar, iki bini aşkın hayranına romantizm dolu unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevgililer Günü konserine özel olarak payet işlemeli ve derin yırtmaçlı asimetrik kesim siyah bir sahne kostümü tercih eden Funda Arar, göz alıcı güzelliği ve zarafeti ile kendine hayran bıraktı. En sevilen parçalarından “Yak Gel” ile konserine başlayan ünlü sanatçı, Sevgililer Günü’ne özel repertuvarı ile tam bir müzik ziyafeti sundu. Merit Royal Diamond Otel’de buluştuğu hayranlarına “Sevgi gününüz kutlu olsun” diyen Funda Arar, “Dünyayı sevgi kurtaracak; sevin, sevilin” sözleriyle büyük alkış aldı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla da bir araya gelen Funda Arar, Sevgililer Günü ile ilgili düşünceleri sorulduğunda, bu tarz özel günlerin aslında bir vesile olduğunu, kendisinin bu güne çok büyük bir anlam yüklemediğini belirtti.