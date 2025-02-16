AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Gönyeli-M.Değirmenlik: 0 – 5

Esentepe-A.Yeşilova: 1 – 1

DND G.Birliği-Cihangir: 2 – 3

Karşıyaka-Mesarya: 2 – 1

TH Dumlupınar-Çetinkaya: 0 – 2

Yenicami-Mağusa Türk Gücü: 3 – 5

17 Şubat 2025, Pazartesi

18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Lefke (Osman Özpaşa)

18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan TB-CB G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)

Aksa futbol ligleri 19. hafta günün sonuçları Aksa futbol ligleri 19. hafta günün sonuçları

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Çanakkale-Hamitköy: 1 – 3

Lapta-Düzkaya: 1 – 1

Yalova-Mormenekşe: 2 – 4

K.Kaymaklı-N.Dipkarpaz: 4 – 2

Vadili-Binatlı : 1 – 1

Yeniboğaziçi-MH Yılmazköy: 0 – 3

S.Geçitkale-Türk Ocağı: 1 – 0

A.Kozanköy-Maraş: 3 – 0

Foto: Maç