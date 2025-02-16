AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
Gönyeli-M.Değirmenlik: 0 – 5
Esentepe-A.Yeşilova: 1 – 1
DND G.Birliği-Cihangir: 2 – 3
Karşıyaka-Mesarya: 2 – 1
TH Dumlupınar-Çetinkaya: 0 – 2
Yenicami-Mağusa Türk Gücü: 3 – 5
17 Şubat 2025, Pazartesi
18.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Lefke (Osman Özpaşa)
18.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan TB-CB G.Gücü (Tufan Çerçioğlu)
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu
Çanakkale-Hamitköy: 1 – 3
Lapta-Düzkaya: 1 – 1
Yalova-Mormenekşe: 2 – 4
K.Kaymaklı-N.Dipkarpaz: 4 – 2
Vadili-Binatlı : 1 – 1
Yeniboğaziçi-MH Yılmazköy: 0 – 3
S.Geçitkale-Türk Ocağı: 1 – 0
A.Kozanköy-Maraş: 3 – 0
Foto: Maç