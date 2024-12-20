Alithia gazetesi “Meridiam Kablonun Yarısını Satın Alıyor” başlıklı haberinde Bloomberg’e dayanarak Fransız şirketi Meridiam’ın ADMİE’yle anlaşmasının ardından, kâğıt üzerinde Güney Kıbrıs ile İsrail’i de birbirine bağlayacak kabloyu da kapsayan Güney Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantı projesine yüzde 49,9’luk bir oranla dahil olacağını yazdı.

ADMİE’nin sermayenin yüzde 50,1’ini elinde tuttuğunu anımsatan gazete, ajans tarafından atıfta bulunulan bilgilere göre, Fransız yatırım fonunun kablo işini yürütecek olan Greast Sea Interconnector şirketinden hisse satın alacağını kaydetti.

Great Sea Interconnector şirketinin bugüne kadar ADMİE’nin yüzde 100 yan kuruluşu olduğunu kaydeden gazete, Fransız yatırım fonunun anlaşmayla birlikte şirketin yönetim kurulunda beş, ADMİE’de de 6 üyesi bulunacağını belirtti.

Projenin toplam maliyetinin 1,9 milyar Euro olduğunu da anımsatan gazete, aynı kaynaklara dayanarak iki tarafın anlaşmasının hisse şemasına ilave yatırımcıların girmesine olanak tanıdığına da işaret etti.

İki taraf arasındaki anlaşmanın henüz kamuoyuna duyurulmadığını kaydeden gazete, Yunan “Energypress” internet sayfasına göre ADMİE’nin Meridiam’la temaslarının son zamanlarda arttığını ekledi.

Politis gazetesi ise “Fransız Şirketi Elektrik Bağlantısına Yatırım Yapıyor- Meridiam’ın Projeye Dinamik Bir Şekilde Girişi Olguları Değiştiriyor- GSI İçin Fransız Kilidi” başlıklarıyla geniş şekilde yer verdiği haberinde Rum hükümetinden kaynakların Great Sea Inteconnector projesinin yüzde 49,9’unun Fransız Yatırım fonu tarafından satın alınması için, ADMİE ile Meridiam arasındaki anlaşmayı olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiklerini yazdı.

Great Sea Interconnector projesinin Meridiam’ın Avrupa’da yatırım yaptığı ikinci elektrik bağlantı projesi olduğunu da kaydeden gazete, Fransızların Birleşik Krallık ile Almanya arasındaki Neuconnect projesinin de ana yatırımcısı olduğunu belirtti.

Bloomberg’in haberinin yalanlanmadığını ve bunun aksine söz konusu gelişmenin Rum hükümetinin bilgisinde olduğunu ve Rum hükümetinin büyük bir finans kurumunun projeye dahil olmasını olumlu karşıladığını kaydeden gazete, Fransızların Great Sea Interconnector’a ilişkin yatırım ilgisinin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında 21 Eylül’de yapılan telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini anımsattı.

Gazete konuyla ilgili bilgisi bulunan kaynakların Fransız şirketin projeye dahil olmasıyla olguların değişeceğini, projenin sürdürülebilirliğinin güvenceye alınacağını aynı zamanda jeopolitik riskin de azalacağını ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise ADMİE ile Meridiam arasındaki anlaşmaya dair haberi iki tarafın da yalanlamadığı gibi, teyit de etmediğini yazdı.

Bloomberg’in anlaşma konusundaki dünkü haberinin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da kamuoyunun elektrik bağlantısıyla ilgili ilgisini yeniden canlandırdığını yazan gazete, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan teknokratların 27 Aralık’ta Amerikan hukuk firmasının Great Sea Interconnector projesiyle ilgili gözlemlerini ve başka konuları değerlendirmek üzere görüşeceklerini de ekledi.