KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

19.12.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Haspolat’ta bir araç park yeri içerisinde, Demirhan Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak görülen M.U.O.(E-19)’nun üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TAŞIMA, TASARRUF VE KULLANMA, MESKUN MAHALDE ATEŞ AÇMA VE HAYVAN REFAH I YASASINA AYKIRI HAREKET

19.12.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Arapköy’de, keçilerine zarar verdiği gerekçesiyle, H.K.(E-23) kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına kayıtlı av tüfeği ile meskun mahalde bulunan başıboş 2 av köpeği üzerine ateş açarak vurmak suretiyle, konu köpekleri telef etmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, H.K. tespit edilerek tutuklamış olup, Arapköy’de kalmakta olduğu ikametgahta ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda ise, tasarrufunda 2 adet av tüfeği, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, muhtelif markalarda toplam 62 adet canlı av tüfeği fişeği ile 1 adet de boş av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

VAHİM ZARAR, CİDDİ DARP VE KORKUTMAK MAKSADIYLA SİLAH TAŞIMAK

19.12.2024 tarihinde, 09:00 sıralarında, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu’nun 0-1’inci kilometreleri arasında, trafikte aralarında yaşanan tartışma sonucu E.T.(E-24), C.K.(E-59)’nin sağ elindeki serçe parmağını tutup çevirmek suretiyle kırılmasına sebep olmuştır. Olay esnasında C.K. ise kendisini darp ettiği gerekçesiyle, kullanımındaki araçta muhafaza ettiği odun kesme makinesini çalıştırıp, korkutmak maksadıyla E.T.’ye göstermiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

15.12.2024 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde, bir şahıs tarafından düşürülen banka kartı bulunarak alınmış ve akabinde aynı marketten toplam 1088.90 TL değerinde alışveriş yapılıp, söz konusu karttan 1088.90 TL harcanmak suretiyle çalınmıştır.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen İ.E.A.(E-17) ve M.E.Y.(E-18) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ MAL TASARRUFU

28 Ağustos-12 Kasım 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Gönyeli bölgelerinde meydana gelen “Ev Açma Ve Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon (Binbir Surat Operasyonu) kapsamında, zanlı olarak tutuklu bulunan K.Ç.(K-55), N.Ç.(K-43) ve D.Ç. (K-36)’nin Girne’de kalmakta oldukları otel odası içerisinde yapılan aramada, hırsızlık olduğundan şüphelenilen toplam 23 parça muhtelif ziynet eşyalarını kanunsuz olarak tasarruf ettikleri tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KUMAR OYNAMAK VE OYNAMASINA MÜSAADE ETMEK

19.12.2024 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gelincik köyünde faaliyet gösteren bir kahvehanede Polis tarafından yapılan kontrolde, D.A.B.(E-60), R.N.(E-62), M.M.(E-53) ve H.M.(E-34)’nin, pokerize diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynamak suretiyle kumar oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve kumar oynanmasına müsaade eden konu kahvehane işletmecisi H.G.(E-71) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

19.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK

19.12.2024 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren kamuya açık bir yer olan market içerisinde, P.G.(E-30) 425 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermiştir. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

19.12.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; KKTC’ye turist olarak bulunan Türkiye’de sakin Talha ACAR (E-21)’dan haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

19.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde, Malvern TORONGA (E-25) 86 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 131 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Malvern TORONGA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.