Voleybol Liglerinde U13 Kızlarda Final Four Yarı Final müsabakaları bu akşam Atatürk Spor Salonunda oynandı.

Saat 18.09 de başlayan birinci Yarı Final karşılaşmasında MVOSD ile LVA karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-0 galip ayrılan MVOSD oldu ve bu sonuçla adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Müsabakanın ardından oynanan diğer Yarı Final karşılaşmasında Cihangir GSK ile Erenköy Karpaz Belediyesi Takımları ikinci finalist olmak için karşı karşıya geldi. Oldukça heyecanlı gecen karşılaşmayı 3-1 lik skorla kazanan Cihangir GSK adını finale yazdıran diğer takım oldu.

U13 Kızlar da Final karşılaşması 18 Aralık Perşembe akşamı saat 18.09 de Atatürk Spor Salonunda oynanacak.