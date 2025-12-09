Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Liglerinde 11. Hafta Programı Pazartesi akşamı Büyükler Liginde oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Büyük Bayanlarda Lefkoşa da oynanan karşılaşmada LVA, Cihangir GSK nü 3-0 mağlup ederek zirve yarışını devam ettirdi .

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan müsabakada Erenköy Karpaz Belediyesi deplasman da rakibi MSA’ni 3-0 mağlup ederek Play Off şansını yükseltti.

Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Salonunda oynanan karşılaşmada lider DAÜ, Play Off a kalma mücadelesi veren UKÜ karşısında 3-1 galip gelerek haftayı lider olarak tamamladı.

Büyük Bayanlarda Lig Klasman mücadelesinin son iki haftasına girilirken zirve yarışını belli edecek olan iki karşılaşma 12. Hafta Programında oynanacak olan LVA-DAÜ ve 13. Hafta Programında oynanacak olan Cihangir -DAÜ karşılaşması Ligin ilk 3 sırasını belli edecek.

Erenköy Karpaz Belediyesi bu akşam deplasmanda aldığı galibiyetle Play Off yolunda büyük bir avantaj yakaladı. 12. Hafta Programında oynanacak olan EKBV-UKÜ karşılaşması Play Off a kalacak son takımı belli edecek.

Büyük Erkeklerde DAÜ liderligini devam ettiriyor. Bu akşam Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanan karşılaşmada rakibi DTSK nü 3-2 mağlup etme başarısını gösteren DAÜ bu haftayı da lider olarak tamamladı.

SEZONUN İLK ŞAMPİYONLARI U13 VE U17 KATEGORİLERİNDE BELLİ OLACAK

Öte yandan 2025-2026 Sezonunda ilk şampiyonlar U13 ve U17 kategorilerinde belli olacak.

U13 Kızlarda Final Four Yarı Final müsabakaları Perşembe akşamı, U17 Kızlar ve U17 Erkekler de ise 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

Bu organizasyonların tamamlanmasının ardından 3. Osman Çetintaş Kupası düzenlenecek.