Alanya 23 Project Uluslararası Plaj Sporları Merkezinde 47 Takım ve 167 sporcunun katılımı ile 3 Ağustos'ta başlayan Air Badminton Büyükler Türkiye Şampiyonası 6 Ağustos'ta oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. 3'lü kadınlarda Firdevs Karaaslan, Sare Ece Başakın ve Beren Aşkar ile birlikte mücadele eden Nehir Deniz Türkiye ikincisi oldu. Para ödüllü olarak düzenlenen turnuvada ilk 4 dereceye giren sporculara da ödül töreninde ödülleri dağıtıldı. Tüm rakiplerini mağlup ederek finale kalan Nehir Deniz ve Takım arkadaşları final maçını uzatma setinde 3-2 kaybederek Türkiye ikincisi oldu.