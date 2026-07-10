31. Alanya Ramazan Demirci Turnuvası tüm hızıyla devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil eden DİGEM ve Şahlan takımlarımız, sahada gösterdikleri performansla göz dolduruyor. Hem çim hentbolunda hem de plaj hentbolunda kıyasıya mücadele veren ekiplerimiz, zorlu rakipleri karşısında önemli galibiyetlere imza atıyor.

Çim Hentbolunda Sahadan Notlar Takımlarımız, çim hentbolu müsabakalarında disiplinli oyunlarını skora yansıtmayı başarıyor. Alınan güncel sonuçlar şu şekilde:

• U19 Kategorisi: Batman ile kıran kırana geçen mücadelede DİGEM, 20-19’luk skorla galip ayrıldı. Ayrıca DİGEM ile Şahlan arasında oynanan çekişmeli karşılaşmayı DİGEM 12-8 kazandı.

• U17 Kategorisi: Dikmen, Kastamonu karşısında 15-13’lük skorla sahadan mutlu ayrılan taraf oldu.

• U13 Kategorisi: DİGEM, Denizli Bereketli SK karşısında üstün bir oyunla 18-12 galip geldi.

• Şahlan’ın Yükselişi: Şahlan takımı turnuvada fırtına gibi esmeye devam ediyor. Ankara Gençlik İl Karması’nı 20-15, Van İl Karması’nı 23-16 ve Osmaniye Samet Spor Lisesi’ni 13-8 mağlup eden ekibimiz, rakiplerine geçit vermedi.

Plaj Hentbolunda Temsilcilerimizden Galibiyetler Plaj hentbolunda da başarılarını sürdüren temsilcilerimiz, kumdaki yeteneklerini de sergiliyor:

• DİGEM ve Şahlan arasındaki karşılaşmada gülen taraf 2-1’lik skorla Şahlan oldu.

• Şahlan, Ankara Gençlik karşısında sahadan 2-0 net bir skorla galip ayrıldı.