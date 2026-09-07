Aner Atlı Spor Kulübü sporcuları, Türkiye’de Başkent Binicilik Kulübü, Ahal Teke Atlı Spor Kulübü ve Magical Club müsabakalarında ortaya koydukları başarılı performanslarla dikkatleri üzerine çekti.

Farklı kategorilerde yarışan Aner sporcuları, yalnızca üç hafta içerisinde toplam 56 derece elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye parkurlarında KKTC’yi temsil eden Noa Duchateau, Mevsim Çelik, Defne Çobanoğlu, Beren Barkın, Nilgün Berova, Doğa Çobanoğlu, Sezin Uyumsal,Kaya Alpakın,Süreyya Çakır,Zehra Çakır,Erdi Kofalı ve Lal Barçın gösterdikleri performanslarla Aner Atlı Spor Kulübü’nün başarı grafiğini yukarı taşımaya devam ediyor.

BU SADECE BİR YARIŞ DEĞİL, KKTC’NİN TEMSİLİ

Aner Atlı Spor Kulübü için elde edilen dereceler yalnızca birer sportif başarı değil. Her yarış, KKTC’nin binicilik alanındaki gücünü Türkiye parkurlarında gösterme fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Sporcuların başarısında düzenli ve disiplinli çalışmaların yanı sıra atların performansı, ailelerin desteği ve kulüp ekibinin özverisi önemli rol oynuyor.

Takımın antrenörü Arda Aner yönetiminde çalışmalarını sürdüren kulüp, Türkiye’deki yarış programına hız kesmeden devam ediyor.

ŞİMDİ GÖZLER 19–20 EYLÜL’DE!

Aner ekibinin yeni durağı Dila Atlı Spor Kulübü olacak.

56 dereceyle yetinmeyen Aner Atlı Spor Kulübü, yeni yarışta da KKTC adına yeni dereceler kazanmak için parkura çıkacak.