Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Şenliği’nde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Alanya’da gerçekleştirilen organizasyonda takım ve bireysel kategorilerde mücadele eden Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, farklı yaş gruplarında önemli dereceler elde ederek kulüplerini başarıyla temsil etti.

TAKIM DERECELERİ

Minik A Erkekler – 1.’lik

Minik B Erkekler – 2.’lik

Küçük Kızlar – 3.’lük

Minik B Kızlar – Derece

Minik A Kızlar – Derece

BİREYSEL DERECELER

MİNİK B ERKEKLER

Hüseyin İpek – 1.’lik

KÜÇÜK ERKEKLER

Aren Arnavutoğlu – 1.’lik

MİNİK A ERKEKLER

Güner Arnavutoğlu – 2.’lik

Hasan Özgüç – 4.’lük

Suat İrfan Günsel – 5.’lik

KÜÇÜK KIZLAR

Hazel Paralik – 5.’lik

Elvin Çatozlular – 6.’lık

Eylül Kamacıoğlu – 8.’lik

Mara Zeki – 10.’luk

Alanya’daki şenlikte elde edilen başarılı sonuçlar, Erbulut Cimnastik Kulübü’nün altyapı çalışmalarının ve sporcuların gelişimine verilen emeğin önemli bir yansıması oldu.