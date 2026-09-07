Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Şenliği’nde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

Alanya’da gerçekleştirilen organizasyonda takım ve bireysel kategorilerde mücadele eden Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, farklı yaş gruplarında önemli dereceler elde ederek kulüplerini başarıyla temsil etti.

TAKIM DERECELERİ

&#129351;Minik A Erkekler – 1.’lik

&#129352;Minik B Erkekler – 2.’lik

&#129353;Küçük Kızlar – 3.’lük

&#127941;Minik B Kızlar – Derece

&#127941;Minik A Kızlar – Derece

China Bazaar’dan gemi faciasının ardından anlamlı destek
China Bazaar’dan gemi faciasının ardından anlamlı destek
İçeriği Görüntüle

BİREYSEL DERECELER

MİNİK B ERKEKLER

&#129351;Hüseyin İpek – 1.’lik

KÜÇÜK ERKEKLER

&#129351;Aren Arnavutoğlu – 1.’lik

MİNİK A ERKEKLER

&#129352;Güner Arnavutoğlu – 2.’lik

&#127941;Hasan Özgüç – 4.’lük

&#127941;Suat İrfan Günsel – 5.’lik

KÜÇÜK KIZLAR

&#127941;Hazel Paralik – 5.’lik

&#127941;Elvin Çatozlular – 6.’lık

&#127941;Eylül Kamacıoğlu – 8.’lik

&#127941;Mara Zeki – 10.’luk

Alanya’daki şenlikte elde edilen başarılı sonuçlar, Erbulut Cimnastik Kulübü’nün altyapı çalışmalarının ve sporcuların gelişimine verilen emeğin önemli bir yansıması oldu.