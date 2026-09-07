Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Şenliği’nde elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.
Alanya’da gerçekleştirilen organizasyonda takım ve bireysel kategorilerde mücadele eden Erbulut Cimnastik Kulübü sporcuları, farklı yaş gruplarında önemli dereceler elde ederek kulüplerini başarıyla temsil etti.
TAKIM DERECELERİ
Minik A Erkekler – 1.’lik
Minik B Erkekler – 2.’lik
Küçük Kızlar – 3.’lük
Minik B Kızlar – Derece
Minik A Kızlar – Derece
BİREYSEL DERECELER
MİNİK B ERKEKLER
Hüseyin İpek – 1.’lik
KÜÇÜK ERKEKLER
Aren Arnavutoğlu – 1.’lik
MİNİK A ERKEKLER
Güner Arnavutoğlu – 2.’lik
Hasan Özgüç – 4.’lük
Suat İrfan Günsel – 5.’lik
KÜÇÜK KIZLAR
Hazel Paralik – 5.’lik
Elvin Çatozlular – 6.’lık
Eylül Kamacıoğlu – 8.’lik
Mara Zeki – 10.’luk
Alanya’daki şenlikte elde edilen başarılı sonuçlar, Erbulut Cimnastik Kulübü’nün altyapı çalışmalarının ve sporcuların gelişimine verilen emeğin önemli bir yansıması oldu.