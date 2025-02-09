Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki yaya Ahmet Can Kepenk yaşamını yitirdi.

Kaza yerinden kaçan YM 003 plakalı araç sürücüsü 22 yaşındaki Tahsin Yamaner ise Lefke’de tespit edilip tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 00.40 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt anayolu üzerinde, Tahsin Yamaner (E-22), yönetimindeki YM 003 plakalı araç ile çift şeritli yolun sağ şeridi içerisinde, batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, Gönyeli’de faaliyet gösteren Onan Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolu yaya olarak kuzeyden güneye geçmeye çalışan Ahmet Can Kepenek’e (E-24) çarptı ancak durmayarak, kaza mahallinden isim ve adres bırakmadan aracı ile ayrıldı.

Kaza sonucu, yaya Ahmet Can Kepenek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında YM 003 plakalı araç sürücüsü aynı gün saat 05.00 sıralarında Lefke’de tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.