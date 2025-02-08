Yer: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Özal Çağlayan, Yusufcan Dönder

Lefke: İrfan, Aykut, Chıdı, Arda, Kouassı, Yakup, M.Süzgen, Erkan, Kaan, Candy, Fourmy

DND L.Gençlerbirliği: Cengiz, Nurettin, Ali, Emir, Abdulaziz, Atay, Kevın, Mıkhail, Mehmetali, Osman, Galip

Goller: 33-81’Fourmy, 75’Rahmi(Lefke)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonuda zirveden kopmak istemeyen Lefke, Karadağ’da konuk ettiği düşme hattından uzaklaşmak isteyen DND Larnaka Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ederek yarışın içinde kaldı. Lefke’yi galibiyete taşıyan golleri Fourmy(2) ve Rahmi attı.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı ancak 33.dakikada gelişen Lefke atağında ceza alanı içine yapılan ortaya Fourmy iyi yükseldi kafayı vurdu ve topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda maçın 75.dakikasında gelişen Lefke atağında yine ceza alanı içine yapılan ortaya bu kez Rahmi iyi yükseldi kafayı vurdu ve skoru 2-0 yaptı. Lefke 81.dakikada geliştirdiği bir başka atakta Fourmy topla buluştu vuruşunu yaptı ve skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmada bu skorla sona erdi. Lefke puanını 33 yaparken Gençlerbirliği 13 puanda kaldı.