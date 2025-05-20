Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi’nde önceki gece yarısı meydana gelen kaza, ucuz atlatıldı.

Kaza saat 00.30 raddelerinde meydana geldi.

Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde batı istikametine doğru seyreden 25 yaşındaki Ayberk Çavdar yönetimindeki PJ 216 plakalı salon araç sürücüsü, dikkatsizliği sonucu yolda çıkıp kaldırıma çarptı. Hızını alamayan araç, çarpmadan sonra yoluna devam edip Riyala Constration’u çevreleyen duvara ve su sayacına ve ardından bir evi çevreleyen duvar ve demir korkuluklara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.