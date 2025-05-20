Voleybol Yıldız Erkek Takımımız Türkiye Şampiyonası Finalleri için hazırlanıyor.
25-31 Mayıs tarihlerinde İzmir de düzenlenecek olan Türkiye Yıldız Erkekler Şampiyonası Final Grubunda mücadele edecek olan Yıldız Erkek takımı Finaller için çalışmalarını sürdürüyor.
Grup Eleme ve Yarı Final müsabakalarını yenilgisiz tamamlayan Yıldız Erkek Takımımız 2024’ten sonra 2025 yılında da son 16 Takımın mücadele edeceği Final Grubunda yarışacak .
TAKIMIMIZI FİNAL GRUBUNDA ÇOK GÜÇLÜ RAKİPLER BEKLİYOR
Yıldız Erkek Takımımızı Final Grubunda çok güçlü rakipleri bekliyor. 16 Takımın 4 Grupta mücadele edeceği ve ilk ikilerin Çeyrek Finale yükseleceği organizasyonda Kura çekimi grupları belli oldu . Kura çekiminde 4 Ankara ,3 İstanbul, 2 İzmir, 2 Bursa ,1 Konya temsilcileri gibi çok güçlü takımlar bulunuyor.
1. Torba
Halkbank Ankara
Spor Toto Ankara
Ziraat Bankkart Ankara
Güner Karakaya Bursa
2. Torba
Galatasaray İstanbul
Arkas İzmir
Bursa Büyükşehir Bel. Bursa
Konya Büyükşehir Bel. Konya
3. Torba
TVF Lisesi Ankara
Aktelma İzmir
Fenerbahçe İstanbul
İstanbul Doğu Akademi İstanbul
4. Torba
Van Büyükşehir Bel. Van
Kayseri Elit Voleybol
Manisa Şehzadeler Bel. Spor
KKTC
Yıldız Erkek Takımımızın mücadele edeceği grup müsabakaları 25 Mayıs da yapılacak teknik toplantıda yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.
Yıldız Erkek Takımı Antrenörü Özkan Eser “Çalışmalarımıza başlarken amacımız geçen yıldan sonra bir kez daha Final Grubuna yükselmekti. Grup ve Yarı Final müsabakaları başarılı bir performansla yenilgisiz olarak tamamladık ve ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Final Grubunda bizleri Türkiye’nin voleybolda söz sahibi çok güçlü rakiplerin Alt yapı Takımları bekliyor. Amacımız en iyi performansı ortaya koyarak elde edeceğimiz en iyi neticeleri almak olacaktır.”