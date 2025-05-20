Voleybol Yıldız Erkek Takımımız Türkiye Şampiyonası Finalleri için hazırlanıyor.

25-31 Mayıs tarihlerinde İzmir de düzenlenecek olan Türkiye Yıldız Erkekler Şampiyonası Final Grubunda mücadele edecek olan Yıldız Erkek takımı Finaller için çalışmalarını sürdürüyor.

Grup Eleme ve Yarı Final müsabakalarını yenilgisiz tamamlayan Yıldız Erkek Takımımız 2024’ten sonra 2025 yılında da son 16 Takımın mücadele edeceği Final Grubunda yarışacak .

TAKIMIMIZI FİNAL GRUBUNDA ÇOK GÜÇLÜ RAKİPLER BEKLİYOR

Yıldız Erkek Takımımızı Final Grubunda çok güçlü rakipleri bekliyor. 16 Takımın 4 Grupta mücadele edeceği ve ilk ikilerin Çeyrek Finale yükseleceği organizasyonda Kura çekimi grupları belli oldu . Kura çekiminde 4 Ankara ,3 İstanbul, 2 İzmir, 2 Bursa ,1 Konya temsilcileri gibi çok güçlü takımlar bulunuyor.

1. Torba

Halkbank Ankara

Spor Toto Ankara

Ziraat Bankkart Ankara

Güner Karakaya Bursa

2. Torba

Galatasaray İstanbul

Arkas İzmir

Bursa Büyükşehir Bel. Bursa

Konya Büyükşehir Bel. Konya

3. Torba

TVF Lisesi Ankara

Aktelma İzmir

Fenerbahçe İstanbul

İstanbul Doğu Akademi İstanbul

4. Torba

Van Büyükşehir Bel. Van

Kayseri Elit Voleybol

Manisa Şehzadeler Bel. Spor

KKTC

Yıldız Erkek Takımımızın mücadele edeceği grup müsabakaları 25 Mayıs da yapılacak teknik toplantıda yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.

Yıldız Erkek Takımı Antrenörü Özkan Eser “Çalışmalarımıza başlarken amacımız geçen yıldan sonra bir kez daha Final Grubuna yükselmekti. Grup ve Yarı Final müsabakaları başarılı bir performansla yenilgisiz olarak tamamladık ve ilk hedefimizi gerçekleştirdik. Final Grubunda bizleri Türkiye’nin voleybolda söz sahibi çok güçlü rakiplerin Alt yapı Takımları bekliyor. Amacımız en iyi performansı ortaya koyarak elde edeceğimiz en iyi neticeleri almak olacaktır.”