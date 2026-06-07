Kosova’da düzenlenen Uluslararası Kahramanlar Kadın Güreş Turnuvasında sporcularımız katıldıkları tüm sıkletlerde başarılı olarak madalya kazandılar.

Altı ülkenin ve çok sayıda sporcunun katıldığı rekabetin ve mücadelenin yüksek olduğu turnuvada sporcularımız üstün mücadele ve yüksek performans sergileyerek madalyaları kazanma başarısı gösterdiler.

Dereceye Giren Sporcularımız

U - 15 Yaş Kategorisi

50 kg. Asya Kurt – Altın madalya

58 kg. Tuana Çerkez – Gümüş madalya

U - 17 Yaş Kategorisi

49 kg.Almira Beyazyüz – Gümüş madalya

53 kg. Nisa Nur Aslan – Gümüş madalya

57 kg. İdil Avvuran Altın madalya

U - 20 Yaş Kategorisi

53 kg. Zehra Aslan – Bronz madalya

55 kg. Deniz Kadam Altın madalya