Kosova’da düzenlenen Uluslararası Kahramanlar Kadın Güreş Turnuvasında sporcularımız katıldıkları tüm sıkletlerde başarılı olarak madalya kazandılar.
Altı ülkenin ve çok sayıda sporcunun katıldığı rekabetin ve mücadelenin yüksek olduğu turnuvada sporcularımız üstün mücadele ve yüksek performans sergileyerek madalyaları kazanma başarısı gösterdiler.
Dereceye Giren Sporcularımız
U - 15 Yaş Kategorisi
50 kg. Asya Kurt – Altın madalya
58 kg. Tuana Çerkez – Gümüş madalya
U - 17 Yaş Kategorisi
49 kg.Almira Beyazyüz – Gümüş madalya
53 kg. Nisa Nur Aslan – Gümüş madalya
57 kg. İdil Avvuran Altın madalya
U - 20 Yaş Kategorisi
53 kg. Zehra Aslan – Bronz madalya
55 kg. Deniz Kadam Altın madalya