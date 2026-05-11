Girne’de bulunan Gümüş At Satranç Derneği lokalinde başlayan 4. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası’na 16 şirket katıldı. İlk Turda şu sonuçlar alındı:
Evergreen Developments Group2-1 Mehmet Şükrü & Co Ltd
Gizde İletişim 1.5-1.5 Selin Soyer Collections
Foto Yücel 2-1 Başlar Süt Ürünleri
Profix 1-2 Cherry Red Advertising
Pacific Rent-a-Car 2-1 Beyhan Soyer
Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 1-2 CarGet Exclusive
Sonay Contruction 2 -1 Eva Petrol
Siba 3 -0 Pacific Petrol
İlk turun sonunda sıralama şöyle oluştu:
Siba 2 puan
Evergreen Developments Group 2 puan
Foto Yücel 2 puan
Cherry Red Advertising 2 puan
Pacific Rent-a-Car 2 puan
CarGet Exclusive 2 puan
Sonay Construction 2 puan
Selin Soyer Collections 1 puan
Gizde İletişim 1 puan