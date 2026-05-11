Girne’de bulunan Gümüş At Satranç Derneği lokalinde başlayan 4. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası’na 16 şirket katıldı. İlk Turda şu sonuçlar alındı:

Evergreen Developments Group2-1 Mehmet Şükrü & Co Ltd

Gizde İletişim 1.5-1.5 Selin Soyer Collections

Foto Yücel 2-1 Başlar Süt Ürünleri

Profix 1-2 Cherry Red Advertising

Pacific Rent-a-Car 2-1 Beyhan Soyer

Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 1-2 CarGet Exclusive

Sonay Contruction 2 -1 Eva Petrol

Siba 3 -0 Pacific Petrol

İlk turun sonunda sıralama şöyle oluştu:

Siba 2 puan

Evergreen Developments Group 2 puan

Foto Yücel 2 puan

Cherry Red Advertising 2 puan

Pacific Rent-a-Car 2 puan

CarGet Exclusive 2 puan

Sonay Construction 2 puan

Selin Soyer Collections 1 puan

Gizde İletişim 1 puan