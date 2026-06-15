Yeşim Tuncel/İZMİR

İzmir Atatürk Stadı’nda iki gün sürecek “Türkiye Şampiyonası” (U18 Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçme ve U18 Avrupa Şampiyonası Kadro Belirleme) yarışları için sporcu kafilesi İzmir’e gitti.

İzmir Atatürk Stadı’nda 850 dolayında atletin pistte olacağı yarışların ilk gününde bugün (16 Haziran); Erdinç İnçay ‘yüksek atlama’, Damla Dönmez ve Selin Osmanlı ‘400 metre’, Erol Efe Bilmez, Bartu Güzen, Ömer Akgül Çelik ve Laren Şeren ‘100 metre’de derece arayacak.

Bu arada, 2 gün boyunca madalya mücadelesi verecek KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı 8 atlete antrenörleri; Mehmet Baykent, Meliz Baykent, Çilem Esenyel, Mahmut Koral ve Hüseyin Eğitmen de eşlik ediyor.

ERDİNÇ İNÇAY BARAJ İÇİN YARIŞACAK

Öte yandan, yüksek atlama dalında başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Erdinç İnçay, yarınki yarışta ‘Avrupa’ barajını geçmeye çalışacak.

Türkiye Salon ve Açık Hava şampiyonalarından kendi yaş grubunda birincilikleri bulunan Milli Atlet 2.02 olan Avrupa barajını geçmek için atlayış yapacak.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren 14 yaşındaki sporcudan büyük beklentiler var.

SAKALLI: EN AZ İKİ SPORCUMUZ TÜRKİYE MİLLİ TAKIM’DA OLACAK

Yarışlar için sporcularla İzmir’e gelen Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, “Türkiye Şampiyonası” öncesinde U18 kategorisinin iddialı oldukları yaş kategorilerinden biri olduğuna işaret etti.

“Bu yarışlarda proje olarak başlattığımız çocuklar yarışacak. Şu an Türkiye Milli Takım’a en az 2 sporcumuzun dahil olmasını bekliyoruz. Şanssızlıklar olmazsa hedef 4 sporcudur” diye konuşan Sakallı, büyük emekler veren federasyon antrenörlerine de gönüllü çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, bu yarışların ‘Olimpiyatların’ önünü açacak organizasyonlar olduğuna da vurgu yaptı. Sakallı “Esas hedef çocuklarımızı buralarda yarıştırmak ve KKTC’yi en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.