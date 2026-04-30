Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Dördüncü Baf Uluslararası Satranç Şampiyonası B Grubu’nda şampiyon olan Emre Şeb’i bugün makamında kabul ederek elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Özçınar, sporun her dalında başarının disiplinli çalışmayla geldiğini vurgulayarak, Emre Şeb’in ülkemizi ve özellikle bölgeyi başarıyla temsil edip şampiyonlukla dönmesinin gurur verici olduğunu ifade etti. Başarılarının devamını dileyerek kendisini ve ailesini tebrik etti.

Ziyarette Emre Şeb’in annesi Pembegül Üngüder Şeb ve babası Özgür Şeb de yer aldı. Aynı zamanda Güzelyurt Satranç Kalesi Derneği Başkanı olan Pembegül Üngüder Şeb, kulübün faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Başkan Özçınar’a bilgi verdi.