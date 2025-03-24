Karşıyaka'da, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen Abluka Operasyonu'nda bir evde yapılan aramada uyuşturucu, tabanca ve patlayıcı madde bulundu.

Önceki gün 25 yaşındaki Serdar Ablak’ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Tutuklanan Serdar Ablak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, CÖŞ ve narkotik ekipleri tarafından 22 Mart tarihinde Serdar Ablak'ın kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; kanunsuz olarak tasarruf edilen bir adet 9 mm çapında tabanca ve tabancaya ait şarjör, 5 adet 9 mm çapında canlı mermi, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddenin analize, silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderileceğini ifade ederek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.