Boğazköy-Gönyeli ana yolunda dün sabah meydana gelen trafik kazasında Afrika uyruklu

26 yaşındaki Ilunga Tshımanga, iki yayaya çarptı. Kazada yayalardan 39 yaşındaki Hasan Düzgen olay yerinde hayatını kaybederken, diğer yaya Rasul Jorayev ağır yaralanarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında meydan geldi.

Afrika uyruklu sürücü 26 yaşındaki Ilunga Tshımanga, yönetimindeki MP 773 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Kamacı Garaj mevkiindeki viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı.

Sürücü aracıyla, önce kaldırımın bordür taşına, ardından ise işletmeye ait araç park yerinde bulunan HE 997 ile RD 660 plakalı araçlara çarptıktan sonra, RD 660 plakalı aracın yanında yaya olarak bulunan 39 yaşındaki Hasan Düzgen ile 27 yaşındaki Rasul Jorayev’e çarptı.

Kontrolsüzce yoluna devam eden MP 773 plakalı araç, yine park halinde bulunan PY 388 plakalı araç ile işletmenin duvarına çarpıp durdu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan 39 yaşındaki Hasan Düzgen olay yerinde yaşamını yitirirken, 27 yaşındaki Rasul Jorayev ise, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kazanın ardından araç sürücüsü ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. Zanlının olay yerinden yalın ayak kaçtığı ifade edildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Girne Polis Müdürlüğü, Girne İtfaiye ekipleri ve Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından, Dağyolu ve Pınarbaşı köyleri bölgesinde drone destekli arama çalışmaları yapıldı.

Saat 13.00 sıralarında ise aranan sürücü Pınarbaşı’nda yakalandı.

Saatlerce Pnarbaşı, Dağyolu ve mandıralar bölgesinde aranan firari sürücü arızalı bir kamyon içinde saklanırken bölgede bulunan gençler tarafından fark edildi.

Fark edildiğini anladığı sırada, saklandığı kamyondan çıkarak kaçmaya çalışan zanlıyı Hasan Pilli isimli genç ve arkadaşları araç ile kovalayarak önünü kesmesi sonucu yakalandı. Arazide görev yapan polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesi ile yakalanan zanlı ifade için Girne Polis Müdürlüğüne götürüldü.

GERİDE İKİ ÇOCUK GÖZÜ YAŞLI BİR EŞ KALDI

Dikkatsiz sürücünün kurbanı olan 38 yaşındaki Hasan Düzgen iş yeri önünde arkadaşı ile kahve içerken hayattan koparıldı. Hız tespit kamerasının olduğu noktada aşırı süratli olduğu öğrenilen ve yoldan çıkarak önce park halindeki araçlara çarpan ardından Hasan Düzgen ve bir kişiyi de ağır yaralayan dikkatsiz sürücü, Düzgen’i hayattan kopardı. Akdoğan köyünün sevilen isimlerinden Hasan Düzgen’in beklenmedik ölümü ailesini yasa boğarken, korkunç kazanın ardından geride iki çocuk ve gözü yaşlı bir eş kaldı.