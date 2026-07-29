Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne muhaceret işlemi yaptırmak için başvuran bir şahıs, sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs etmekten tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne dün muhaceret işlemi yaptırmak için giden 25 yaşındaki iaminin baş harfleri S.I adlı kadının tasarrufunda bulunan pasaportta kontrol yapıldı.

Yapılan incelemede, muafiyet izni mührünün 16 Ağustos 2024 tarihli olması gerekirken üzeri silinerek 16 Ağustos 2025 tarihiyle değiştirilip sahtelendiktensonra, görevli memura verilerek tedavüle sürüldüğü ve zanlının giriş-çıkış dökümü alabilmek için sahtekarlıkla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

“Resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından tutuklanan isminin baş harfleri S. I. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giriş-çıkış dökümü almak için gelen zanlının Pakistan pasaportunda yapılan kontrolde muafiyet izni mührünün 16 Ağustos 2024 tarihli olması gerekirken üzeri silinerek 16 Ağustos 2025 tarihi ile değiştirildiğini tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının sahtelediği pasaportu görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü kaydetti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 710 gün ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının suçunu itiraf eder niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Zanlıdan el imza örnekleri alınarak PGM Belge İnceleme Uzmanlığına gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca cep telefonunda incelemelerin yapılabilmesi için PGM Data Şubesine gönderilmiş olup halen cevabı beklendiğini aktardı.

Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği tamamlandığını, ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.