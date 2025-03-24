Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün saat 12.00 sıralarında gerçekleştirilen ‘Kıskaç Operasyonu’ neticesinde 20 yaşındaki Ogeday Yasin Er ve 20 yaşındaki Kayra Büke İnak’ın kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada satışa hazır paketler halinde toplam 300 gram ağırlığında Hint keneviri (Skunk) ile 2 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Kıskaç’ operasyonunda tutuklanan zanlılar Yasin Er ile Kayra Büke İnak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 22 Mart 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgi üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Polis, Lefkoşa ve Girne ekipleri tarafından Lefkoşa’da saat 12.00 raddelerinde yapılan operasyon neticesinde tespit edilen Ogeday Yasin Er ve Kayra Büke İnak’ın kalmakta oldukları ikametgahlarında yapılan aramada toplam 300 gram hintkeneviri (Skunk) ile 2 gram Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve uyuşturucu kimden ve nasıl aldıklarının araştırılacağını bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kişiler olabileceğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.