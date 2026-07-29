Havalimanının kuzey kısmındaki arazide dün saat 15.15 sıralarında, meydana gelen yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile çöp ve molozlar yandı.

Yangın, Polis İtfaiye Ekiplerinin yanı sıra Sivil Havacılık Ercan İtfaiye Ekipleri ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan dün saat 13:15 sıralarında, Dikmen'de Cemsa Evlerinin güney kısmındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 15 dönüm tepelik alan içerisinde kuru otlar ve 20 adet alıç ağacı ile 5 dönüm anız yanarak zarar gördü. Yangın Polis İtfaiye ve Dikmen Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.