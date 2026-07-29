Mağusa’da kız kardeşinin evine zorla girerek hakaret ve ciddi şekilde darp ettiği iddia edilen isminin baş harfleri O.K., mahkeme kararıyla hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru Hasan Söker aktardı.

Polis, zanlı O.K.’nin, 26 Temmuz 2026 tarihinde, kız kardeşinin evine gittiğini ve “o..pu., seni gebertirim” dedikten sonra içeri girerek ciddi şekilde darp ettiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını aktaran Söker, dosyası kabarık olan zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç İzzet Erkanlılar, zanlının, hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesi yönünde emir verdi.