Lefkoşa da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçundan tutuklanan isminin baş harfleri C.C.C., K.R.M., K.R.M., Y.A.A.A. ve G.C.E. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmutcan Özgöçmen olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde C.C.C.’nun 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1333 gün, K.R.M.’nın 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren 1290 gün ve K.R.M.’nın 11 Ocak 2023 tarihinden itibaren 1290 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, saat 23:00 raddelerinde yine aynı cadde üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriyede tespit edilen Y.A.A.A.’ın 2 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1330 gün, G.C.E. ‘in ise 29 Kasım 2024 tarihinden itibaren 603 gün KKTC'de yetkili makamlardan izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı. Polis, zanlıların tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre zarfında zanlıların KKTC'de herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırıldığını, ayrıca ihraç işlemleri başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.