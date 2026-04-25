Lefkoşa’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve izinsiz ikamet” suçlamalarıyla tutuklanan Jesutımıleyın Bolarınwa Adelasa ile Excellent Chızorom Anthony Okoro, soruşturma kapsamında dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli hareketler sergileyen Adelasa’yı durdurduğunu anlattı. Yapılan üst aramasında zanlının üzerinde yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Yeşildal, zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının Taşkınköy’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada ise yatak odasında yaklaşık 1 gram daha uyuşturucu madde, bir adet mermi çekirdeği, patlayıcı içermeyen eğitim tipi el bombası ve uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ele geçirildiğini aktardı.

Aynı adreste kalan Okoro’nun odasında da uyuşturucu kalıntısı içerdiği değerlendirilen metal öğütücünün bulunması üzerine ikinci zanlının da tutuklandığı kaydedildi.

Yeşildal ayrıca yapılan muhaceret kontrollerinde Adelasa’nın 10 Ocak 2022’den bu yana 1563 gün, Okoro’nun ise 29 Kasım 2023’ten itibaren 875 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın sürdüğünü, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini belirten polis, mahkemeden 6 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan Okoro, ele geçirilen el bombasının patlayıcı içermediğini, Tatlısu’da bulup dekor amaçlı aldığını savundu. Uyuşturucu satıcısı olmadığını öne süren zanlı, iş bulamadığını ve kaçak olduğu için şikayetçi olamadığını dile getirdi. Adelasa ise evde bulunan öğütücünün hayatını kaybeden ev arkadaşına ait olduğunu iddia etti.

Yargıç Şevket Gazi, sunulan şahadet ışığında zanlıların soruşturma kapsamında 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.