Dışişleri Eski Bakanı Emine Çolak, annesi Pervin Çolak’ın vefatı sonrası yaptığı duygusal paylaşımla derin bir acıyı ve uzun bir vedayı kamuoyuyla paylaştı.

Emine Çolak’ın paylaşımı şöyle:

Alzheimers Hastasını kaybetmek.

Alzheimers hastası sevdiğinizi vefat ettiği gün kaybetmezsiniz. Onu adım adım, parça parça, taksitelere bölünmüş gibi uzunca ve hüzünlü bir süreçte kaybedersiniz.

Önceleri, bir anda evladını bilmeyip “bana doğum kağıdını göster bakayım ‘anne’ kısmında beni mi yazar?“ gibi kanıt talep edebiliyor.

Zeka ve mantık mevcut – hafıza kayıp...

Telaşlı sorular ile ilerler: “annem de mi öldü? Babam da mı öldü? Kocam da mı öldü?” Bu soruları sayısını tutamayacak kadar Cok duyarsın. Önce yalan söylemekten çekinirsin, utanırsın, onunla alay etmiş gibi hissedersin. Sonra her seferinde yaşayacağı taze şok ve üzüntüyü önlemek için, konuyu dağıtırsın, zaten karışık olan kafasını daha da karıştırarak o anı geçiştirirsin.

Bakışlarını incelersin. Bazen boşca, ama daha sık ve insanın içini parçalayan o hafif “panik” bakışı. Çünkü nerde olduğunu, sevdikleri, güvendikleri hayatta mı değil mi, etrafındaki bu insanlar kim olduğunu bilemiyor. Ansızın bir an için bilir, bir sonraki an tekrar bilemiyor.

Etrafında insanlar olmalı, onu çok iyi biliyor ama kendini sürekli yabancılar arasında da hissedebiliyor.

Bakım ve ilgiye ihtiyaç mevcut – hafıza kayıp.

Ve herhangi birini gördüğü ve özellikle alışık olduğu yüzleri gördüğü zaman, “söyle bana kimsin?” derken bile, “seni çok seviyorum” deyip sevinebiliyor.

Sıcaklık ve sevgi mevcut – hafıza kayıp.

Sürecin belki en acı kısmı, sevenleri olarak, ona mutluluk getirecek şeyleri yapmakta yaşadığınız zorluktur. Sevdiği kahveyi, dondurmayi, meyveyi verirsin. “Bugün hiçbişey yemedim” diye yakınabiliyor. Ziyaret etmek için gayret sarfeden evlat, torun, torun çocuklarının ilgisine rağmen, “bugün kimse gelmedi” diyebiliyor.

“Bişey istermisin? Canın ne çeker?” diye sorarsın. Cevapsız kalıyor.

Beden çalışır, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya özen gösterirsin – hafıza kayıp.

Ve bir an gelir, o sizin bildiğiniz sevdiğiniz kişi değildir. Bir başkasıdır. Bu başkası komik, kızgın, huysuz, hatta küfürbaz da olabiliyor. Öpmek isteyip, öptüğünü unutup hemen sonrası tekrar öpmek istiyor.

Bu şoku atlatınca, bu farklı kişiyi kabullenirsin ve elbette onu da çok ama çok seversin.

Ve tuaf bir şekilde en sonunda her ikisini de uğurlarsın.

Alzheimer’s boyle birsey iste.

Her haliyle annem, her haliyle sevilen, Pervin Çolak, Rahat Uyu.

Ben kızın, Emine