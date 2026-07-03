KKTC Havalimanında meydana gelen bularak sirkat suçundan tutuklanan isminin baş harfleri M. E. K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Kapuş olguları aktardı. Polis, Havalimanında bir işletmede çalışan zanlının 21 Mayıs 2026’da bir şahıs tarafından havaalanında düşürülen banka kartını polise veya herhangi bir yere teslim etmeyerek, evinde götürdüğünü kaydetti.

Polis, zanlının ev arkadaşının zanlıdan habersiz kartla 29 Haziran’da alışveriş yapınca durumun polise 30 Haziran’da yansıdığını ve zanlının tespit edilerek, tutuklandığını kaydetti. Polis, gerekli soruşturmanın yapıldığını, kartla harcama yapan şahısla ilgili de yasal işlem başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına,30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.