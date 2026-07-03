Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren Veezy oto galeride park halinde bulunan plakasız Mercedes E300 marka araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Galeri sahibinin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, otomobilin en son Lapta bölgesinde görüldüğü belirtilirken, gören veya yerini bilenlerden polise bilgi vermeleri istendi.

Araç sahibinin paylaşımında, otomobili gören veya bulunduğu yer hakkında bilgi sahibi olan kişilerin 0533 866 80 30 numaralı telefon üzerinden kendileriyle iletişime geçmeleri istendi. Ayrıca, olaya ilişkin bilgisi bulunan vatandaşların en yakın polis birimine ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.