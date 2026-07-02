Girne’de bir kişi, dağlık arazide dört kök hintkeneviri yetiştirirken suçüstü yakalandı

Girne’de dağlık arazide uyuşturucu ziraatı yapıldığı bilgisi üzerine, Kıbrıs Evleri yakınlarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda isminin baş harfleri İ.Ö., suç üstü yakalandı.

Operasyonda saksı içerisinde, boyları 1 metre 4 kök hintkeneviri ele geçirilirken zanlı İ.Ö., ek tutukluluk talebi ile dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru Mert Osmanlılar, zanlı İ.Ö.’nün 26 Haziran tarihinde tutuklandığını anlattı.

Soruşturmayı yürüten polis Osmanlılar, zanlının söz konusu saksı içerisinde 4 kök hintkenevirinin bakımını Mayıs ayından bu yana yaptığını söz konusu bitkileri sularken suç üstü yakalandığını kaydetti. 2 kişiden ifade temin edildiğini, emarelerin laboratuvara gönderildiğini raporun beklendiğini kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 6 gün daha tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, soruşturmanın devam ettiğine işaret ederek zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.