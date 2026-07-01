Gazimağusa, Girne ve İskele’de gerçekleştirilen operasyonda iki şahıs, uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis'ten verilen bilgiye göre, Gazimağusa, Girne ve İskele’de 28-30 Haziran tarihleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında M.E.K.(E-26) ve V.K’nin (E-27) tasarruflarında toplam 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 80 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.