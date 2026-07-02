“Casperler” çetesinden olduklarını söyleyerek bir galericiden 500 bin dolar talep ettikleri iddiasıyla tutuklanan isimlerinin baş harfleri E.G., S.Ş. ve C.K. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez, olguları aktardı.

Polis, 16 Haziran 2026 tarihinde Gönyeli Polis Karakolu’na gelen M.Ç.K.’nin ifadesinde, 13 Haziran 2026 tarihinde WhatsApp üzerinden kendisini arayan ve tanımadığı bir şahsın “Selamın aleyküm, bir savaşın içindeyiz. Bize desteğini bekliyoruz. 500 bin dolar lazım. Olumlu veya olumsuz bir cevap ver. Casperlardan yaşlı.” şeklinde mesaj gönderdiğini söylediğini aktardı.

Polis, M.Ç.K.’nin ifadesinin devamında, 16 Haziran 2026 tarihinde yine WhatsApp üzerinden Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde faaliyet gösteren kendisine ait galerinin 9 saniyelik videosunun gönderildiğini, “Galeriyi taşımana gerek yok, biz gördük göreceğimizi. Bir de yalan söylüyorsun. Babanın bütün her şeyi sende, yalan konuşuyorsun.” içerikli mesaj atıldığını söylediğini belirtti.

Polis, aynı gün yine aynı numaradan 4 el silah atışı sesi içeren 4 saniyelik bir video gönderildiğini, bir gece kulübünün ismi verilerek “Mekânı biliyorsun değil mi? 500 metre mesafe aranız. Buraya bunu yaptım, sana neler yapacağım izle.” mesajının atıldığını, ayrıca müştekinin ev adresi, eşi ve oğlunun isimleri ile iş yeri ve çocuğunun okul bilgileri gibi kişisel bilgilerinin de yazılarak “Sen bizi muhatap almadın, hangisinden başlayalım?” notunun gönderildiğini söyledi.

Polis, M.Ç.K.’nin 19 Haziran 2026 tarihinde yine aynı numaradan WhatsApp üzerinden karanlık bir bölgede kimliği belirsiz bir erkeğin tabancayla ateş etmeye çalıştığı ancak silahın patlamadığı anları içeren bir video gönderildiğini, videoya “Dua et silah çalışmadı, yoksa ailenden birilerine neler olacaktı. Sen böyle devam et.” mesajının eklendiğini söylediğini aktardı.

Polis, M.Ç.K.’nin 21 Haziran 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında aynı hattan, kurşunlanan gece kulübüne patlayıcı madde atıldığını gösteren bir video gönderildiğini ve “Ateş ettirdik olmadı, bomba attık. Şimdi sıra sizde. Gece kulübü ile işimiz kalmadı, sizin oturduğunuz sandalyelere dinamit koyacağım.” mesajının iletildiğini kaydetti.

Polis, M.Ç.K.’nin ek ifadesinde ise bahse konu galeride E.G. ile bir karavan satışı konusunda aralarında sorun yaşandığını, galeride E.G., S.Ş. ve C.K.’nin konuşmaları sırasında galerinin “Casperler” isimli organize suç örgütünün listesinde bulunduğunu ve E.G.’nin galeriyi bu listeden çıkardığını söylediğini aktardı.

Polis, 30 Haziran 2026 tarihinde meseleyle bağlantılı olduklarına inanılan kişilerin ikametgahlarında mahkemeden temin edilen arama emriyle yapılan aramalarda, E.G.’nin tasarrufunda meseleye konu gümrüğü ödenmemiş karavanın, C.K.’nin tasarrufunda ise Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunduğunu söyledi.

Polis, C.K.’nin sözlü beyanında S.Ş.’nin kendisine WhatsApp üzerinden birçok kez silah fotoğrafı gönderdiğini, ayrıca E.G.’nin kendisine gece kulübünün kurşunlanmasına ilişkin videoyu gösterdiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların tasarrufunda bulunan cep telefonlarında mahkemeden temin edilen bilişim müzekkeresi kapsamında yapılan ilk incelemede, S.Ş.’nin kullandığı cep telefonunun silinen bölümünde 12 Haziran 2026 tarihinde galeriyi gösteren bir video kaydının çekilip silindiğinin tespit edildiğini, bu görüntünün 16 Haziran 2026 tarihinde müştekiye WhatsApp üzerinden gönderilen video olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez, soruşturmanın yeni başladığını, cep telefonlarındaki incelemelerin sürdüğünü, bu incelemeler sonucunda bölgedeki diğer işletmelere yönelik şiddet tehdidi olaylarıyla bağlantılı kişilerin ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, aranan şahıslar, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, E.G., S.Ş. ve C.K.’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.