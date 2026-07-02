Beylerbeyinde önceki sabaha karşı bir otoparkta önceden aralarında husumet olduğu gerekçesi ile iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. 3 kişinin bıçaklandığı kavgada, 2 kişi tutuklandı. Zanlılar 19 yaşındaki isminin baş harfleri M.A., ve 21 yaşındaki isminin baş harfleri M.İ., tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarılırken, polis ‘Azer’ isimli şahsın peşine düştü.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Çağıl Yıldız, kavganın Beylerbeyinde dün sabaha karşı bir otopark alanı içerisinde meydana geldiğini anlattı.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlı M.A.’nın tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.D.’yi sağ ayağından, olayı ayırmaya çalışan Ş.B.’yi sırtından ve M.Ş:’yi sağ kalça kemiği ve karın kısmından yaraladığını kaydetti. Birden fazla kişinin yaralandığı kavgada, A.D., ve Ş.B.’nin tedavilerinin ardından taburcu olduğunu, M.Ş.’nin tedavisinin devam ettiğini kaydeden Yıldız hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Kavgaya karışan ‘Azer’ isimli şahsın ve olayda kullanılan bıçağın henüz bulunmadığını kaydeden Yıldız, kamera görüntülerinin incelenmesinin devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 2’şer gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mine G.Serden, olayda aranan 1 şahsın daha olduğunu belirterek zanlıların 2’şer gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.