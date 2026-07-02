Lefkoşa’da önceki gün aracın çarptığı 6 yaşındaki bisikletli çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı; sürücü tutuklandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Taflan Sokak üzerinde meydana geldi.

41 yaşındaki sürücü Gülden Baytar Kuşcu, yönetimindeki HU 550 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisikletle yola giren 6 yaşındaki Hüseyin Ayaz Uçar’a çarptı.

Kazada yaralanan Hüseyin Ayaz Uçar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Acil Durum Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Gülden Baytar Kuşcu ise tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Erbay Mavigözlü olguları aktardı.

Polis, 30 Haziran 2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa’da Taflan Sokak üzerinde yönetimindeki HU 550 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun solunda bir apartman önünde park halinde bulunan araçların arasından kullanımındaki bisiklet ile yola giriş yapan Hüseyin Ayaz Uçar’a çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu yaralanan Hüseyin Ayaz Uçar’ın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Acil Durum Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade ederek, bir gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.