Türkiye'de her geçen gün dibe giden iktidarın imajını NATO Toplantısı, Trump'ın övgüleri ve mehter marşıyla kurtarma çabasından başka birşey değil izlediğimiz şov. Bunu Erdoğan'ın marifetiymiş gibi görenler var. Bu halkın parasıyla milyarlarca liralık harcama yapıp yine bu halkın yaşadığı eski evleri dükkanları gizlemeye çalışmaları en utanç verici olan değil mi, keşke NATO'dan utanmak yerine kendi halklarından utansalar bu hale düşürmeselerdi halkı. Sizce liderler insanına vize uyguladıkları ülkenin hangi şatafatına inanır ki, ne müreffeh refah dolu demokratik gelişmiş bir ülke mi oldu derler

(Gökhan Öztürk)

Dünya ekonomisi yavaşlarken, bundan en çok etkilenecek alanlardan biri de kırsaldır. Petrol, gübre, enerji, su ve gıda fiyatları artık yalnızca çiftçinin değil; hepimizin sofrasını, yaşam maliyetini ve ekonomik dayanıklılığını belirliyor. Dünya Bankasının Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu ışığında şu soruya odaklandım:

Dünya yavaşlarken kırsal ne yapacak?

Bu yazıda kırsal kalkınmayı yalnızca destekler üzerinden değil; su yönetimi, enerji maliyetleri, üretim planlaması, gübre fiyatları, yerel üretim, tarım-turizm ilişkisi ve gıda güvenliği açısından değerlendirdim.

Çünkü kırsal kalkınma artık sadece köylerin meselesi değil; gelecekte ne yiyeceğimizin, nasıl üreteceğimizin ve krizlere ne kadar dayanıklı olacağımızın da meselesidir.

(Niyazi Nizam)

En sevdiğimiz şey düşüncelerimiz farklı ise “yargılamak”.

Güneyde bir insan saldırıya uğrar; ne olduğu bilinmeden ağıza gelen söylenir.

Bir

Diğer tarafa kuzeye döneriz; başarılı sporcumuz Atletizm takımına alınmadı diye bu sefer de ağıza gelen oraya söylenir! Azıcık sabır et, yeterli bilgiyi al, sonra düşünceni paylaş.

Olmaz mı?

(Eralp Şerifoğlu)

Lefkoşa kaymakamlık binasına giriş....

Saniyenin onda birinde yüzüne vuran, derinden ama kesif sigara kokusu.....

Bunu doya doya solumak, içine çekmek....

İnsan Kıbrıs'ta olduğunu anlıyor.

Anlatılmaz, yaşanır.

(Cenk Özdağ)